Grugliasco, primo passo verso la Casa della Salute. (Di martedì 14 luglio 2020) Il consiglio comunale di Grugliasco ha dato via libera al processo di dismissione dell’edificio dell’ex dazio in piazza 66 martiri a favore dell’Asl To3. passo importante verso la realizzazione della prima Casa della Salute sul territorio. “Parliamo di una struttura dove troveranno spazio, nello stesso luogo, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, compresi gli ambulatori di Medicina Generale e Specialistica ambulatoriale – spiega il capogruppo del Partito democratico Pier Paolo Soncin – questo consentirà ai cittadini grugliaschesi di avere un punto di riferimento dove trovare medici di medicina generale per la gestione delle fragilità di tipo socio sanitario e delle ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Grugliasco primo passo verso la Casa della Salute. - Armchair_Gaffer : Saurizio umiliato da Gianpiero Gasperini da Grugliasco. Questo in sintesi il primo tempo di #JuveAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Grugliasco primo Grugliasco, primo passo verso la Casa della Salute. Nuova Società 17 proposte arrivate per Top Metro “Fa Bene” a Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Rivoli e Venaria

amministrazioni locali e cittadini dei territori coinvolti nella prima cintura Torinese hanno risposto con entusiasmo. Sono arrivate 4 proposte che coinvolgono insieme i Comuni di Collegno, Grugliasco ...

Un viaggio al centro della scena con le marionette di Signorelli

Lucia Aviani “Viaggio al centro della scena” con le antiche, raffinatissime marionette triestine della collezione di Maria Signorelli: su promozione dell’assessorato cividalese alla cultura il monaste ...

amministrazioni locali e cittadini dei territori coinvolti nella prima cintura Torinese hanno risposto con entusiasmo. Sono arrivate 4 proposte che coinvolgono insieme i Comuni di Collegno, Grugliasco ...Lucia Aviani “Viaggio al centro della scena” con le antiche, raffinatissime marionette triestine della collezione di Maria Signorelli: su promozione dell’assessorato cividalese alla cultura il monaste ...