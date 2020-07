Già arrestato una volta, torna dalla moglie e la picchia: arrestato ancora, ma non va in cella, (Di martedì 14 luglio 2020) L'ha picchiata. L'ha mandata in ospedale ancora una volta. Non contento del 'vecchio' arresto, è tornato a continuare il 'lavoro'. Un uomo di 40 anni, cittadino indiano, è stato arrestato lunedì ... Leggi su milanotoday

borghi_claudio : Fossi stato io al posto di conte (ricordo che non è parlamentare) mi avrebbero già arrestato cento volte per turbat… - MariMario1 : RT @SoniaLaVera: Torna come ‘migrante’, arrestato tunisino già espulso - curioso_molto : RT @SoniaLaVera: Torna come ‘migrante’, arrestato tunisino già espulso - ezio14199935 : RT @SoniaLaVera: Torna come ‘migrante’, arrestato tunisino già espulso - Yogaolic : #Milano Già arrestato una volta, torna dalla moglie e la picchia: arrestato ancora (ma non va in cella) -

Ultime Notizie dalla rete : Già arrestato Fabrizio Corona, la festa (di notte) con amici e musica a tutto volume: «Ma lui è agli arresti domiciliari» Corriere della Sera