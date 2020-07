Ghost of Tsushima: il percorso di Jin sarà pieno di dolore (Di martedì 14 luglio 2020) Ghost of Tsushima sta per arrivare e il composer dell’esclusiva che chiuderà l’epoca PlayStation 4 ha parlato di quanto il percorso di Jin sia umanamente complesso La lunga attesa è giunta ormai agli sgoccioli. Questa settimana farà finalmente capolino tra gli scaffali dei negozi Ghost of Tsushima. Il nuovo attesissimo titolo che porta la firma di Sucker Punch è un’ode ai film sui samurai vecchia scuola, quelli in cui i maestri della katana devono voltare le spalle agli insegnamenti basati sull’onore per diventare spietati assassini. La parabola della personale esperienza di Jin dovrebbe rispecchiare questo modello. Sembra proprio che la via del samurai di Ghost of Tsushima sarà sinonimo di sofferenza. In ... Leggi su tuttotek

