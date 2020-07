Fugge nella foresta dopo aver disarmato i poliziotti: caccia ad un 31enne (Di martedì 14 luglio 2020) Il Rambo della foresta Nera tiene in scacco 200 poliziotti in Germania. Ha disarmato 4 agenti a Oppenau ed è fuggito con disinvoltura e velocità indossando equipaggiamento da guerra. É caccia all’uomo I media tedeschi, non a torto, l’hanno paragonato a Rambo, l’ex veterano di guerra che nel primo episodio della saga cinematografica con Sylvester … L'articolo Fugge nella foresta dopo aver disarmato i poliziotti: caccia ad un 31enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La polizia di Oppenau, nella Germania sud-occidentale ... con una freccia e conoscerebbe perfettamente i sentieri tra le colline boscose in cui è fuggito. E’ considerato pericoloso, restìo a farsi ...

200 agenti, forze speciali, elicotteri e cani da fiuto stanno cercando Yves Rausch, paragonato dai media tedeschi a Jonh Rambo. Il 31enne lunedi' ha disarmato 4 agenti a Oppenau, nella Germania sud-oc ...

