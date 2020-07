Francesca Cipriani fa una drammatica confessione: “Piango tutti i giorni per lui…” (Di martedì 14 luglio 2020) Francesca Cipriani cotta di un noto attore turco Dopo un periodo trascorso nel terrore per via della pandemia da Covid-19, Francesca Cipriani è tornata a viaggiare e incontrarsi con amici e fan. La conduttrice de La Pupa e il Secchione, che tra l’altro il format è stato riconfermato per la prossima stagione tv, sta facendo parlare di sé per delle clamorose confessioni. Di recente, infatti, l’ex gieffina ha confessato di aver completamente perso la testa per uno degli attori e uomini più desiderati del momento. Dopo la cotta per Walter Nudo che praticamente le ha dato un due di picche, l’ex naufraga è innamorata di Can Yaman. Il protagonista della soap opera turca di Canale 5 DayDreamer – Le li del Sogno non ha stregato solo gran parte delle italiane, ma anche la ... Leggi su kontrokultura

