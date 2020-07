Etna: l’eruzione del 1928 in un libro commemorativo (Di martedì 14 luglio 2020) L’eruzione dell’Etna del 1928 in un volume commemorativo che sarà presentato a Mascali: una raccolta di quindici saggi che ripercorrono la memoria storica Si terrà venerdì 17 luglio in Piazza Duomo a Mascali (CT) la presentazione del volume “Etna 1928-2018, a 90 anni dall’eruzione e dalla ricostruzione di Mascali”. L’evento si svolgerà alla presenza del Presidente… L'articolo Etna: l’eruzione del 1928 in un libro commemorativo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

