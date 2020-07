Da Divergent a Colpa delle stelle: Shailene Woodley e Ansel Elgort: "meglio fidanzati che fratelli" (Di martedì 14 luglio 2020) Shailene Woodley e Ansel Elgort hanno recitato insieme sia in Divergent che in Colpa delle stelle interpretando due fratelli e due fidanzati. Shailene Woodley e Ansel Elgort, in Colpa delle stelle, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2012 scritto da John Green, interpretano una coppia mentre in Divergent recitano nei ruoli di fratello e sorella. Durante un'intervista un giornalista ha chiesto a Elgort quale fosse la sua dinamica preferita, domanda che ha generato una risposta esilarante. Durante una conferenza stampa invece è stata proprio la ... Leggi su movieplayer

