Cucinelli, a "umanità" 30 milioni capi (Di martedì 14 luglio 2020) ANSA, - PERUGIA, 14 LUG - Brunello Cucinelli ha deciso di donare "all'umanità" i capi di abbigliamento che a causa dell'interruzione temporanea delle vendite per l'emergenza Covid "si trovano ancora ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Cucinelli umanità

Tiscali.it

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - Brunello Cucinelli ha deciso di donare "all'umanità" i capi di abbigliamento che a causa dell'interruzione temporanea delle vendite per l'emergenza Covid "si trovano ancora ...Leggero calo del fatturato, atteso intorno al 10% per l’anno 2020, leggero calo del fatturato, atteso intorno al 10% per l’anno 2020, primo semestre fortemente impattato per la chiusura di un numero s ...