Cpr Gradisca, morto un albanese: scoppia la rivolta (Di martedì 14 luglio 2020) Cpr Gradisca, morto un albanese 29enne, un altro versa in gravi condizioni in ospedale. Scatta subito la rivolta, con materassi e lenzuola dati alle fiamme Nel Cpr di Gradisca è morto un albanese 29enne con precedenti penali. Il suo corpo è stato trovato senza vita da un addetto della cooperativa che gestisce la struttura del centro di rimpatri che torna quindi sotto la luce dei riflettori sei mesi dopo il decesso del georgiano Vakhtang Enukidze. Nella stanza dell’albanese c’erano altre cinque persone tra cui un marocchino 36enne trasportato all’ospedale perché in gravi condizioni. Al momento è fuori pericolo ma resta la situazione di grave tensione. Al momento della rimozione del corpo, infatti, si è ... Leggi su bloglive

