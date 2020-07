Conte: “Consiglio UE pronto ad appuntamento con la storia” (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – “Lavoriamo affinché il Consiglio Europeo si faccia trovare pronto all’appuntamento della storia, perché noi siamo consapevoli, Italia e Francia, che siamo dal lato giusto della storia”. A dirlo è il premier Giuseppe Conte nel suo intervento all’ambasciata di Francia in occasione delle celebrazioni per il 14 luglio, parlando della trattativa su Recovery fund in vista del Consiglio europeo del 17-18 luglio. “Vogliamo riguadagnare gradualmente la normalità. Vogliamo migliorarla. Di fronte a una sfida così dura abbiamo l’opportunità unica di reinventare il mondo da lasciare ai nostri figli”, ha aggiunto Conte. “Italia e Francia – ha sottolineato – sono chiamate a dare risposte europee. Di ... Leggi su quifinanza

