Clandestini positivi, nuovi sbarchi a Pozzallo. Ma il governo giallofucsia minimizza (Di martedì 14 luglio 2020) Ragusa, 14 lug – Ancora sbarchi e ancora Clandestini positivi al coronavirus. Sono 11 gli immigrati irregolari risultati positivi dopo il test del tampone condotto dal personale sanitario dell’Asp di Ragusa. I contagiati fanno parte di un gruppo di oltre 60 asiatici sbarcato ieri a Pozzallo, in provincia di Ragusa. I positivi, tutti asintomatici, sono stati isolati in una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa, come riporta la Regione Sicilia in un nota. “I medici e i sanitari dell’Asp hanno dapprima eseguito i test sierologici sull’intero gruppo – precisa la nota – individuando 19 soggetti positivi, sui quali si è poi proceduto con il tampone che ha confermato la positività per 11 di ... Leggi su ilprimatonazionale

LegaSalvini : ???? ITALIANI IN OSTAGGIO, MA I CLANDESTINI POSITIVI AL COVID CONTINUANO A SBARCARE! - LegaSalvini : MIGRANTI, ALLARME COVID A ROCCELLA JONICA: 28 DEI 70 CLANDESTINI SBARCATI SONO POSITIVI - EmyRoyaleagle : RT @Gianmar26145917: A #Pozzallo sbarcano altri 60 #clandestini asiatici: tra di loro 11 positivi al #coronavirus. Isolati a #Ragusa. Basta… - Nostrad63384755 : Roccella Jonica: positivi 25 poliziotti dopo sbarco CLANDESTINI contagiati. Quindi su 70 sbarcati 26 di loro erano… - blu_mirtillo : RT @francescatotolo: Altri 11 #clandestini bengalesi sbarcati a #Pozzallo sono risultati positivi al #COVID19. Che Stato è quello che mette… -

Ultime Notizie dalla rete : Clandestini positivi Clandestini positivi, nuovi sbarchi a Pozzallo. Ma il governo giallofucsia minimizza Il Primato Nazionale Migranti, l'accusa del ministro dell'Interno della Libia: "Noi lasciati soli dall'Europa"

Tripoli , 14 lug 08:37 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha affermato che la Libia "è stata lasciata sola di fronte ai flussi m ...

Migranti sulle navi quarantena, Galli: “Così il virus può dilagare”

Sale sempre più la tensione per quanto riguarda l’arrivo di stranieri positivi al Covid-19. Per il momento la risposta che il governo Conte ha messo in campo è collocare i nuovi arrivati sulle “navi q ...

Tripoli , 14 lug 08:37 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha affermato che la Libia "è stata lasciata sola di fronte ai flussi m ...Sale sempre più la tensione per quanto riguarda l’arrivo di stranieri positivi al Covid-19. Per il momento la risposta che il governo Conte ha messo in campo è collocare i nuovi arrivati sulle “navi q ...