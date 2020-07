Cdm approva data referendum e suppletive, 20-21 settembre (Di mercoledì 15 luglio 2020) 00.57 Il Consiglio dei Ministri ha approvato la data del referendum su taglio dei parlamentari e delle elezioni suppletive per il Parlamento. Si terranno il 20 e il 21 settembre. Il Cdm è ancora in corso. E' quanto si apprende da fonti di governo. Leggi su ilfogliettone

Roma, 15 lug. (askanews) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato la data del referendum su taglio dei parlamentari e delle elezioni suppletive per il Parlamento. Si terranno il 20 e il 21 settembre.

