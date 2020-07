Buffy - L'ammazzavampiri, Joss Whedon "un egomaniaco" per lo stunt coordinator (Di martedì 14 luglio 2020) Nuove testimonianze contro Joss Whedon emergono nella crew di Buffy - L'ammazzavampiri, il cui stunt coordinator lo accusa di aver provato a separarlo dall'allora fidanzata, anche lei stunt nello show. Proseguono le critiche nei confronti del regista e sceneggiatore Joss Whedon. A parlare è adesso lo stunt coordinator di Buffy - L'ammazzavampiri che definisce il creatore della serie tv un egomaniaco. La bufera che si sta abbattendo su Joss Whedon avrebbe a che fare col comportamento tenuto dal regista in varie occasioni sui set su cui ha lavorato. L'interprete di Cyborg in Justice League , Ray Fisher, ha accusato ... Leggi su movieplayer

