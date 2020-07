Brescia, il racconto shock di Cellino: “la rapina? Volevano colpirmi con un casco, ma li ho presi a calci” (Di martedì 14 luglio 2020) Tutto è bene quel che finisce bene, ma Massimo Cellino se l’è vista davvero brutta domenica, quando ha dovuto affrontare due malviventi che Volevano rubargli l’orologio. Emilio Andreoli/Getty ImagesIl presidente del Brescia è stato aggredito vicino alla sua auto da due uomini, messi in fuga però grazie al suo coraggio. A raccontare la vicenda ci ha pensato proprio Cellino ai microfoni del Corriere della Sera: “non ho una frattura, ma l’osso è incrinato. Sembro un pugile, sono gonfio e fa male. È venuto un medico a casa e me l’ha sistemato. Ero arrabbiatissimo. Non mi ero neppure accorto di essermi fatto male, ho capito quando sono rientrato a casa, dalla faccia di mia moglie quando mi ha visto, che c’era qualcosa che non ... Leggi su sportfair

