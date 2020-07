Bologna, Sabatini: "Volevo portare qui Osimhen, non avevo la forza per acquistarlo..." (Di martedì 14 luglio 2020) Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Andate a prenderlo Osimhen, vale la pena! Più forte di Cavani? Beh Cavani aveva un carattere partic ... Leggi su tuttonapoli

