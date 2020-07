Berrettini, continua la preparazione: in finale al Bett1Aces di Berlino (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo la vittoria all’Ultimate Showdown, Matteo Berrettini continua nel graduale rientro all’attività: l’azzurro è in finale al torneo d’esibizione di Berlino. Presente anche Jannik Sinner Matteo Berrettini vuole rientrare al top della forma per quando ripartire la stagione ATP di Tennis post lock-down. Il tennista romano – rimasto infortunato per diversi mesi – sta disputando una serie di tornei di esibizione per tornare in condizione. Nella giornata di domenica si è reso protagonista con la vittoria nel minitorneo Ultimate Showdown (format ideato da un francese), battendo Tsitsipas e Gasquet nelle due partite “a tempo” disputate sul cemento. Quest’oggi, Berrettini è sceso in campo nella sua prima partita ... Leggi su zon

LIVE Berrettini-Bautista Agut 1-0, Bett1Aces 2020 in DIRETTA: il romano tiene il primo turno di servizio

30-0 Devastante dritto di Berrettini. 11.50: C’è da capire come Berrettini si adatterà all’erba. Bautista ha esordito ieri battendo Struff e lo scorso anno ha raggiunto una sorprendente semifinale a W ...

