Bari-Ternana, furia Gallo: “questa partita non è stata pulita” (Di martedì 14 luglio 2020) Si sono disputate altre partite valide per i playoff di Serie C, pareggio tra Bari e Ternana che è costato l’eliminazione delle Fere. furia per l’allenatore Fabio Gallo, come dichiarato ai microfoni del club. “Quello che ho detto al primo tempo era che il Bari doveva soffrire tanto per passare. Quello che stava succedendo non era calcio. Sono trent’anni che faccio professionismo a tutti i livelli, quello di oggi è il peggio che ho visto, abbiamo in società chi è stato uno dei migliori arbitri italiani (Tagliavento, ndr) e non ho mai visto una cosa del genere. Se dovevamo uscire era meglio uscire in maniera corretta e con una partita corretta. Invece questa partita non è stata pulita in ... Leggi su calcioweb.eu

martchiala : RT @TuttoBariCalcio: ?? #Bari avanti... ma che fatica!? ? ?? Contro la #Ternana finisce 1-1. Al vantaggio siglato da #Antenucci ha risposto… - CalcioWeb : #BariTernana, furia Gallo: 'questa partita non è stata pulita' - - JITA38 : RT @Djnc78: La stagione del #Bari di De Lamentiis pre-covid é stata una quantità allucinante di rigori ed espulsioni a favore, compreso sta… - aldoolaf81 : Questo è quello del gol di Muntari. Il karma mio caro, il karma... - GalileoTele : Bari-Ternana Tagliavento furioso “Sono allibito, complicato non reagire ad ingiustizie così palesi” -