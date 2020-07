Autostrade, la situazione attuale presenta l’opportunità di un radicale cambiamento (Di martedì 14 luglio 2020) di Paolo Rossi La probabile risoluzione della concessione ad Autostrade consente finalmente all’Italia di ripensare il proprio modello economico globale sia in merito al trasporto delle persone che delle merci. Un esempio significativo può venire dalla vicina Svizzera che da anni sta perseguendo con determinazione una strategia di gestione economica dei trasporti onde evitare i noti gravi problemi che affliggono il nostro Paese. L’aver disgiunto infatti la gestione delle Autostrade dal resto, affidandola colpevolmente a privati speculatori, ha infatti consentito a cotali soggetti di catalizzare sull’infrastruttura autostradale, dalla quale hanno tratto per decenni lucrosissimi pedaggi, quasi tutta la mobilità e certamente la stragrande maggioranza del traffico merci (basta vedere il tragico stato di abbandono degli scali ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ora, la situazione attuale presenta finalmente l’opportunità ... a spostare su esso auspicabilmente almeno il 40-50% del traffico merci togliendo migliaia di tir dalle autostrade. Un esempio virtuoso ...

La ministra dei Trasporti Paola De Micheli in data 13 marzo inviò a Conte una "riservata personale", una lettera privata di analisi della trattativa con Aspi. Nella lettera anche la proposta di due po ...

