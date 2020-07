Autostrade, Conte prende tempo E c'è l'ipotesi commissariamento (Di martedì 14 luglio 2020) Il governo prende tempo sulla vicenda Autostrade. La decisione finale potrebbe anche non arrivare durante il Consiglio dei ministri convocato dal premier Giuseppe Conte. Cassa depositi e prestiti pronta a prendere il controllo dell'azienda, ma il M5s spinge per la linea dura Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Sponda da Pd e M5s mentre Italia viva dice "no a slogan populisti" Il dossier Autostrade arriva in Cdm. Il premier Giuseppe Conte oggi porta la sua informativa al tavolo del Consiglio dei ministri ...Muro contro muro. E, nella difficile trattativa su Autostrade, entra a gamba tesa perfino la Merkel, che da Berlino, fa sapere "di essere curiosa come andrà a finire". Il dossier, ufficialmente, non è ...