Atalanta, Gasperini: “Cresciuti con le coppe, ora prendiamoci il secondo posto” (Di martedì 14 luglio 2020) Sei gol per cancellare il Brescia. L'Atalanta realizza 93 reti in 33 partite grazie a un gioco da urlo. E nel frattempo si gode il secondo posto in classifica. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione dei suoi uomini.LE PAROLE DI GasperiniGian Piero Gasperini si sofferma sulla gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "L'anno scorso eravamo stati il miglior attacco del campionato, ma stavolta ci siamo superati. Non pensavamo di fare goleade per umiliare l'avversario. E' il nostro modo di giocare che ci porta a segnare tanto. Quest'anno siamo cresciuti interiormente. Le coppe ci hanno aiutato a crescere sotto l'aspetto tecnico. La nostra squadra ha messo insieme tanta qualità, altrimenti non si segnano tanti gol. Il finale di campionato ci aiuterà a ... Leggi su itasportpress

