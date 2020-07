Atalanta – Brescia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di martedì 14 luglio 2020) Atalanta – Brescia è la prima delle partite della 33° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia – Gewiss Stadium di Bergamo, oggi martedì 14 luglio 2020 alle ore 21.45. La sfida vede l’Atalanta, quarta in classifica a 67 punti, affrontare il Brescia, ormai in una situazione disperata, 19° in classifica a 21 punti. Atalanta – Brescia – Probabili formazioni Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, Zapata.Brescia (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Bjarnason, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, A. ... Leggi su giornal

SkySport : Atalanta-Brescia, il derby della rinascita: 'Uniti nel dolore' - CorSport : #Muriel, incidente in piscina: salta #AtalantaBrescia - tuttosport : #Muriel cade e batte la testa: salta #AtalantaBrescia - mottolese : RT @langolodeiprono: Serie A, 33^ l'Atalanta contro il Brescia per allungare la serie positiva (Out Muriel!) - Agimegitalia : #Scommesse calcio #SerieA: in campo #Atalanta e #Brescia, quota rasoterra per il trionfo del team casalingo a 1.12… -