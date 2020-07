Atalanta-Brescia: gol del pareggio di Torregrossa, Caldara disastroso (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Arriva a stretto giro di posta il pareggio del Brescia nel derby contro l’Atalanta. La squadra di Lopez sfrutta il terzo errore di un disastroso inizio di match di Mattia Caldara ed è Torregrossa a involarsi verso Sportiello fulminandolo col diagonale che vale l’1-1. Un pareggio inaspettato in un inizio scoppiettante di match al Gewiss Stadium, ecco in alto il VIDEO del gol di Torregrossa in Atalanta-Brescia. Leggi su sportface

