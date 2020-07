Atalanta-Brescia 6-2: bergamaschi implacabili, ospiti a picco (Di martedì 14 luglio 2020) Atalanta-Brescia si sfidano nell’anticipo del 33° turno della Serie A. Finisce 6-2 per i bergamaschi, con la tripletta di uno scatenato Pasalic Finisce 6-2 l’anticipo del 33° turno della Serie A tra Atalanta-Brescia. Protagonista assoluto Pasalic, autore di una tripletta. In gran spolvero anche Gosens e Malinovskyi. I bergamaschi salgono momentaneamente al 2° posto, scavalcando Lazio ed Inter. Per gli ospiti la retrocessione è ormai imminente. La partita L’Atalanta passa subito in vantaggio con Pasalic, imbeccato da Malinovskyi. Il Brescia pareggia subito con Torregrossa, che sfrutta un’indecisione di Caldara. Dopo una fase di studio, i bergamaschi accelerano e segnano una rete ... Leggi su zon

