Annuncia il suicidio in diretta Facebook: "Mi impicco". I 400 utenti connessi lo implorano di non farlo, ma invano (Di martedì 14 luglio 2020) Annuncia il suicidio in diretta su Facebook, poi si uccide. È accaduto in un appartamento di Newcastle-under-Lyme, nello Staffordshire inglese. L'uomo, il 50enne Jonathan Bailey, ha prima attivato la diretta sul social e successivamente il suo corpo è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento. Bailey si era collegato sabato scorso in streaming, come riporta il quotidiano The Sun, dichiarando agli utenti di volersi suicidare. Mentre scorrevano le immagini, ora eliminate dalla rete, gli utenti che seguivano la diretta hanno urlato all'uomo di non farlo, ma senza successo. Un portavoce del colosso guidato da Mark Zuckerberg ha dichiarato: "I nostri pensieri vanno alla famiglia del signor Bailey in ...

