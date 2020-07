Addebito chiamate al destinatario: TIM dice addio al ‘4088’ (Di martedì 14 luglio 2020) A partire dal 14 settembre 2020 il servizio Pay for Me di TIM sarà definitivamente mandato in pensione, probabilmente perché ormai poco utilizzato viste le sempre più incessanti offerte all-inclusive (si possono contare gli utenti che ancora oggi si avvalgono dei piani a consumo per la propria SIM). Come riportato da 'mondomobileweb.com' lo ha annunciato lo stesso gestore blu, a dimostrazione del fatto che non è soltanto una voce, ma la triste realtà. Il servizio Pay for Me di TIM fu lanciato nel 2002, quando il provider decise di lanciare la proposta dell'Addebito al destinatario della chiamata, a prescindere se ci si mettesse in contatto con numeri fissi o mobili. L'opzione prevedeva di anteporre nella digitazione del numero dell'utente chiamata il prefisso '4088' (stringa valida se la telefonata partiva ... Leggi su optimagazine

