Ad agosto si VOLA! (Di martedì 14 luglio 2020) Pronti per le impennate dei termometri? Sì, proprio così, agosto potrebbe caratterizzarsi per impennate termiche incredibili. Ne abbiamo parlato spesso e vi abbiamo detto che le condizioni meteo climatiche potrebbero essere estreme. Estreme per il caldo e estreme per i temporali. Avete presente il caldo che sta facendo in questi giorni? Ecco, ad agosto potrebbe essere molto di più. Molti si dimenticano che il mese di agosto, un po’ come febbraio in Inverno, è quello potenzialmente più devastante. Ovviamente dal punto di vista del caldo. Caldo africano, questo è scontato, caldo rovente persistente. Ecco, la persistenza. Ad agosto si VOLA! Potrebbe essere questo l’elemento sostanziale del prossimo mese. Se ci seguite lo sapete, ... Leggi su meteogiornale

Anche per oggi non si vola. Ci si affaccenda, si lustra, si scaldano i muscoli e i motori. Ma non si vola a Linate, il «city airport» che con una decisione buffa della ministra Paola De Micheli è stat ...

"Niente posto di polizia estivo, così non va"

Anzi recentemente ci sono state decisioni, come quelle di garantire la copertura nelle ore serali e notturne da parte di volanti della questura di Forlì ... passato quando fu attivo un mese fino a ...

