Zaia preoccupato per i virus “stranieri” (Di lunedì 13 luglio 2020) “La situazione in Veneto è stabile, sotto controllo. Ci preoccupano i ceppi dei virus portati da fuori, dai paesi esteri”: Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, spiegando che gli ultimi focolai in regione sono di cittadini arrivati dall’estero “e per questo – precisa – è stato intensificato il controllo”. Tra le nazioni citate il Benin, la Serbia, il Kosovo, la Macedonia, la Moldavia. il Congo. Zaia preoccupato per i virus “stranieri” “Bisogna che l’Oms – osserva – indichi quali sono i Paesi che hanno problemi, lo ribadiamo da tempo”. Un dato, che non è irrilevante, aggiunge, è l’abbassamento dell”età media: c’è infatti il caso di una mamma di 23 anni ... Leggi su nextquotidiano

Zaia ha inoltre evidenziato che è stato fatto sequenziare il virus della Serbia: “Nei quattro tamponi effettuati è emerso che la carica virale era molto elevata, i virus sono identici tra loro e ...

Il nuovo fenomeno invece, che riguarda ceppi di virus non autoctoni, e provenienti da fuori, preoccupa». Abbiamo due focolai, spiega Zaia. Il domestico e quello portato da fuori, si sono manifestati ...

