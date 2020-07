Vespa asfalta Conte: "​Non è dignitoso essere ridotti così" (Di lunedì 13 luglio 2020) Novella Toloni Nell'ultima intervista rilasciata all'Huffington Post Bruno Vespa ha detto la sua senza mezze misure sulla "inaccettabile" e "intollerabile" situazione in cui versa l'Italia in piena pandemia "In una situazione drammatica come quella che viviamo oggi, l’unico pensiero che ho è: "Come faccio a lasciare ai miei figli e ai miei nipoti, se li avrò, un Paese normale?", Bruno Vespa è un fiume in piena nell'ultima intervista rilasciata all'Huffington Post. Il popolare giornalista, conduttore e scrittore c'è andato giù pesante contro l'attuale esecutivo, definendo la situazione attuale in cui versa l'Italia senza precedenti. A scatenare la reazione indignata di Bruno Vespa sono stati i recenti dati pubblicati sull'Economist, ... Leggi su ilgiornale

Schianto in scooter, ragazzina di 14 anni muore sul colpo: gravissimo il cugino

Non ci sono parole adatte per descrivere il dramma che si è consumato giovedì sera sulla Strada provinciale 386, in territorio di Bordolano (Cremona) e al confine con Quinzano d'Oglio: una ragazzina d ...

