Usciamo dall’euro per tornare a essere un paese normale (Di lunedì 13 luglio 2020) di Thomas Fazi. Ormai, di fronte al fallimento sempre più conclamato dell’UE e della moneta unica e all’insofferenza sempre più diffusa nei confronti di quella che viene (giustamente) percepita come una camicia di forza che da troppo tempo sta soffocando l’economia italiana, l’unica argomentazione rimasta ai difensori dello status quo sembrerebbe essere quella per cui «le cose vanno male, è vero» – ormai neanche loro hanno più il coraggio di negarlo – «ma fidatevi, senza l’euro andrebbero anche peggio». Un esempio da manuale di questa strategia sempre più disperata èun articoletto uscito l’altro giorno sul Sole 24 Ore a firma di Innocenzo Cipolletta, economista e dirigente d’azienda italiano, ex presidente delle Ferrovie dello Stato ... Leggi su ilparagone

LUBOHAIXIA : @flayawa @bonnie379 Beh, allora è ufficiale, se usciamo dall' #euro avrò un attacco di cuore, e non sarà solo per l… - flayawa : RT @flayawa: Se usciamo dall’ #euro le usciamo anche io e @bonnie379 - sunkencondos : #Mughini esagera con i termini, anche perché la Lira è la moneta italiana, ma sinceramente non valeva nulla e non v… - BMusolino : RT @mittdolcino: @graziosafuriosa @a_meluzzi Che forse usciamo dall'euro, con u po' di fortuna, dopo novembre prossimo Incrociamo le dita - mittdolcino : @graziosafuriosa @a_meluzzi Che forse usciamo dall'euro, con u po' di fortuna, dopo novembre prossimo Incrociamo le dita -

