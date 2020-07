Uomini e Donne, morto ex tronista spagnolo (Di lunedì 13 luglio 2020) Si è spento a soli 31 anni Dani Menjíbar, ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne. La notizia arriva dai media iberici e dai profili social di Telecinco, la rete che trasmette il programma. Secondo le prime ricostruzioni Dani sarebbe stato pugnalato all’uscita di una discoteca nei pressi del centro commerciale Las Américas di Torrent, vicino Valencia, nella notte di sabato 11 luglio per mano di 4 ragazzi, di cui due minorenni. Dani Menjíbar, un joven de 31 años exconcursante del programa @myh tv, ha fallecido a manos de cuatro jóvenes tras asentarle varias puñaladas https://t.co/XWq08pJz6j — Telecinco (@telecincoes) July 11, 2020 La ricostruzione dell’aggressione All’origine del folle gesto ci sarebbe stata una forte discussione degenerata in rissa ... Leggi su tvzap.kataweb

