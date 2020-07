Uomini e Donne in lutto, ex tronista pugnalato: ecco di chi si tratta (Di lunedì 13 luglio 2020) Grave lutto per Uomini e Donne, nella versione spagnola. Un ex tronista è stato pugnalato a morte nella giornata di sabato. Si tratta di Daniel Menjibar, che ha preso parte alla trasmissione Mujeres y hombres y viceversa nel 2010. I fatti sono accaduti a Torrent, nei pressi di Valencia. I fan del programma sono rimasti sconvolti dalla notizia, vista anche la giovane età della vittima, che aveva solo 32 anni. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto! Daniel Menjibar pugnalato a morte Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all’alba di sabato 11 luglio Daniel Menjibar è stato protagonista di un’accesa discussione con altri ragazzi nei pressi di un centro commerciale a Torrent. Il litigio però in poco tempo è ... Leggi su velvetgossip

