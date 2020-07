UK, Boris Johnson ai cittadini: "Indossate la mascherina" (Di lunedì 13 luglio 2020) Il premier britannico Boris Johnson fa parte di quella serie di leader che, nella prima fase della pandemia di COVID-19, ha sottovalutato la gravità della situazione ed ha agito con clamoroso ritardo. Johnson, come il Presidente del Brasile Bolsonaro, ha anche contratto il COVID-19 ed è stato ricoverato per qualche giorno in ospedale prima di riprendersi e tornare a guidare il Paese.Oggi, col Regno Unito diventato l'ottavo Paese al Mondo più colpito dalla pandemia di COVID-19 con oltre 291mila casi e 44mila decessi - per le morti legate al COVID il Regno Unito è terzo al Mondo dopo Stati Uniti e Brasile - Johnson ha raccomandato pubblicamente ai cittadini inglesi di indossare le mascherine o coperture alternative per il viso nei luoghi chiusi, dai negozi ai musei.Non sembra ... Leggi su blogo

mante : Nel giro di due giorni due dei principali minimizzatori dei rischi legati al coronavirus, Donald Trump e Boris John… - Adnkronos : #BorisJohnson: 'Indossate la mascherina' - MediasetTgcom24 : Boris Johnson pronto a bandire Huawei dalla rete 5G britannica #Huawei - BGrisafi : RT @MovEuropeo_IT: A quarant'anni dalla nascita del Club del Coccodrillo - su impulso di Altiero Spinelli - in vista del 9 luglio dedichere… - docgrisu : @OpheliaNym Siccome la maggior parte lo passa senza danni, facciamo ammalare gravemente e forse morire la minore pa… -