Trentenne partecipa a Covid Party e muore (Di lunedì 13 luglio 2020) partecipa a Covid Party e muore a trent'anni dopo aver contratto il coronavirus. L'allarme dei medici e della comunità scientifica. Un ragazzo di trent'anni è morto in Texas dopo aver preso parte a un Covid Party. Si tratta di feste organizzate per contrarre il virus e ottenere così l'immunità. Ma tra i partecipanti ci sono anche tante persone che sono convinte del fatto che il coronavirus sia una bufala. partecipa a Covid Party e muore, dramma in Texas Come riferito da il Corriere della Sera, il Trentenne di texano è morto pochi giorni dopo aver preso parte a un Covid Party e aver

