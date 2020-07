Storie che ispirano: fino al 26 luglio le donne con tumore al seno metastatico possono raccontarsi in un web contest (Di lunedì 13 luglio 2020) Raccontarsi e farsi ascoltare. Le donne con tumore metastatico al seno hanno un microfono speciale a disposizione, in cui parlare della propria storia e delle piccole o grandi sfide che hanno superato. È My Way – Storie che ispirano: un web contest nel quale le donne, o i loro famigliari, possono scrivere la propria storia di resilienza compilando il form sul sito www.voltatiguardaascolta.it. C’è tempo fino al 26 luglio per partecipare al concorso gratuito nell’ambito della campagna Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico, organizzato da Pfizer, con il patrocinio di Fondazione AIOM, in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia, ideato e curato da Pro Format Comunicazione. Leggi su vanityfair

