Stefano De Martino si riavvicina a Emma Marrone | l’hanno fatto sui social

Il gossip dell'estate si arricchisce di nuovi personaggi ben noti alle cronache rosa del nostro Paese. Nella narrazione della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo l'ingresso di Alessia Marcuzzi, ecco che fa capolino anche Emma Marrone. La cantante salentina non avrebbe nessun ruolo nelle vicende familiari tra la showgirl argentina e l'ex ballerino ma nelle ultime settimane ci sarebbe stato un riavvicinamento social proprio con De Martino, con il quale è stata fidanzata prima che lui si mettesse con Belen. Sfogliando i post recenti di Stefano De Martino, infatti, compaiono tre like di Emma Marrone, che corrispondono agli ultimi post pubblicati dall'ex ...

