Sfogo contro l'euro e cannonata a Giampiero Mughini: tsunami-sovranista, show di Gianfranco Vissani in tv (Di lunedì 13 luglio 2020) Un clamoroso Sfogo di Gianfranco Vissani a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, nella sua edizione di domenica 12 luglio. Il celebre chef punta il dito contro euro, contro smart-working e contro la gestione dell'emergenza coronavirus, oltre a stuzzicare Giampiero Mughini, presente nello studio Mediaset. Ma lei tornerebbe alla lira?, chiedono a Vissani. "Beh, sì, almeno possiamo stampare soldi. Il problema fondamentale è che qui non hanno dato neanche una lira a fondo perduto. Non li voglio io, ma ci sono ambulanti, panetterie, pasticcerie, alberghi, ristoranti, discoteche... Mughini, per piacere - lo rintuzza dopo aver visto una sua smorfia -. Io ero ... Leggi su liberoquotidiano

Euribor_Ghignai : @FerdinandoCave2 @MarzioCpi @ANPIBsCarmine @francescatotolo @Azzurra6671 @catlatorre Coraggioso per cosa? La lotta… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Immobile, sfogo social contro i tifosi: 'Lasciate in pace la mia famiglia'. Il bomber replica su Instagram agli insult… - GiovannaLollo : RT @Sport_Mediaset: #Immobile, sfogo social contro i tifosi: 'Lasciate in pace la mia famiglia'. Il bomber replica su Instagram agli insult… - Sport_Mediaset : #Immobile, sfogo social contro i tifosi: 'Lasciate in pace la mia famiglia'. Il bomber replica su Instagram agli in… - malifrapo : @Corriere Tutta la mia solidarietà all’infermiere che ha postato il suo sfogo. Gli infermieri sono in prima linea c… -