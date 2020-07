Santa Sofia diverrà una Moschea, il sindaco di Istanbul: “Decisione che arricchisce Paese” (Di lunedì 13 luglio 2020) Una decisione ‘storica’, ed in parte – paradossalmente – irrispettosa della storia stessa. Anche il Santo Padre ieri, intervento nel corso dell’Angelus da Piazza San Pietro, si è detto molto amareggiato. Ha infatti destato scalpore la decisione del presidente turco Recep Tayyp Erdogan, di ‘trasformare’ l’antica Basilica di Santa Sofia – ad Istanbul – (oggi museo) in una Moschea. Santa Sofia: l’endorsement del sindaco di Istanbul Oggi poi, a favore di questa ‘bizzarra’ scelta di Edrogan, che di fatto (proprio in virtù della sua gestione poco democratica), ’allontana’ ancora di più la Turchia da prospettive di militanza europeistica, è ... Leggi su italiasera

