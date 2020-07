Sampdoria, solo terapie per Ramirez (Di lunedì 13 luglio 2020) GENOVA - Mattinata di allenamento per la Sampdoria che, rientrata nella notte dalla trasferta con l' Udinese , ha ripreso i lavori a Bogliasco, con la rosa divisa in due gruppi. I più impiegati contro ... Leggi su corrieredellosport

La Sampdoria corsara in Friuli prende la rincorsa ... è diventato come Mida e tutto ciò che tocca diventa oro: solo Ronaldo ha fatto meglio con 7 reti, 4 dei quali su rigore.

GENOVA - Mattinata di allenamento per la Sampdoria che, rientrata nella notte dalla trasferta con l'Udinese, ha ripreso i lavori a Bogliasco, con la rosa divisa in due gruppi. I più impiegati contro l ...

