Reggio Calabria, Ciro Russo condannato a 18 anni: diede fuoco all’ex moglie (Di lunedì 13 luglio 2020) diede fuoco all’ex moglie tentando di oggi ucciderla: ora il giudice per l’udienza preliminare di Reggio Calabria ha condannato Ciro Russo a 18 anni. I fatti risalgono al 13 marzo 2019, quando il 44enne Russo si avvicino alla macchina di Maria Antonietta Rositani, la cosparse di liquido infiammabile e poi appiccò l’incendio. La donna è riuscita a salvarsi. Per il gesto la procura aveva chiesto 20 anni di carcere. Notizia in aggiornamento L'articolo Reggio Calabria, Ciro Russo condannato a 18 anni: diede fuoco all’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano

