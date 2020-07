Pierluigi Diaco dice cosa pensa di Giorgia Meloni e Matteo Salvini “per amore di sincerità” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Ho una formazione cattolica e di sinistra. Di gentiluomini nella mia giovinezza ne ho conosciuti diversi, tra cui Sandro Curzi e Piero Fassino. Poi negli anni, collaborando con Giuliano Ferrara e scrivendo per Il Foglio ho capito il tasso di ipocrisia del mondo culturale di provenienza. Mi ritengo un liberale e constato che se tu non stai dalla parte della “dittatura” culturale che conta ti liquidano con sufficienza. La mia sessualità non è una patente d’identità ma un dettaglio della mia personalità. Sono unito civilmente, sono cattolico e sono un elettore moderato che vota centrodestra…“. Chi ha scritto queste parole? Pierluigi Diaco. In un lungo post su Twitter dove racconta la sua posizione, anche politica: “… Il buon senso non è né di destra né di ... Leggi su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - Noovyis : (Pierluigi Diaco dice cosa pensa di Giorgia Meloni e Matteo Salvini “per amore di sincerità”) Playhitmusic - - dimichelegrazia : Oggi saremo in collegamento con Pierluigi Diaco su rai1official dalla casa di mia sorella di dimichelejoanna. Vi as… - i8img : RT @VittorioDeSant7: MENTRE ALTRI LO PENSANO! QUALCUNO HA IL CORAGGIO DI AMMETTERE. Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e pretendo… - VittorioDeSant7 : MENTRE ALTRI LO PENSANO! QUALCUNO HA IL CORAGGIO DI AMMETTERE. Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e preten… -