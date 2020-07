Pedofilia, in manette uno dei dieci uomini più ricercati al mondo (Di lunedì 13 luglio 2020) Arrestato in Francia uno dei dieci uomini più ricercati al mondo per Pedofilia. BORDEAUX (FRANCIA) – E’ stato arrestato in Francia uno dei dieci uomini più ricercati al mondo per Pedofilia. Il blitz è scattato nella giornata del 7 luglio con gli inquirenti transalpini che gli contestano la gestione dei siti darknet, la parte nascosta di internet. Un controllo che ha “consentito a migliaia di internauti nel mondo di avere accesso a foto e video di carattere pedopornografico“, ha detto il procuratore Frédérique Porterie citato da La Repubblica. Il blitz Il blitz è scattato il 7 luglio a Bordeaux con le autorità ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Pedofilia, in manette uno dei dieci uomini più ricercati al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia manette Pedofilo super ricercato in manette RSI.ch Informazione Pedofilia, in manette uno dei dieci uomini più ricercati al mondo

Arrestato in Francia uno dei dieci uomini più ricercati al mondo per pedofilia. BORDEAUX (FRANCIA) – E’ stato arrestato in Francia uno dei dieci uomini più ricercati al mondo per pedofilia. Il blitz è ...

Serre, adesca una minore: militare in manette

(di Redazione) – Dopo averla adescata sui social con una falsa identità, diceva ad una ragazzina di 12 anni di essersi innamorato di lei, fino a chiederle di avere rapporti sessuali orali. Così, un uo ...

Arrestato in Francia uno dei dieci uomini più ricercati al mondo per pedofilia. BORDEAUX (FRANCIA) – E’ stato arrestato in Francia uno dei dieci uomini più ricercati al mondo per pedofilia. Il blitz è ...(di Redazione) – Dopo averla adescata sui social con una falsa identità, diceva ad una ragazzina di 12 anni di essersi innamorato di lei, fino a chiederle di avere rapporti sessuali orali. Così, un uo ...