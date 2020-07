Papera Handanovic – incredibile errore sul gol del Torino – [VIDEO] (Di lunedì 13 luglio 2020) La partita Inter – Torino ha visto i nerazzurri in costante proiezione offensiva nell’area di rigore del Toro per tutto il primo quarto d’ora del match, ma non è riuscito a impensierire particolarmente il portiere granata Sirigu. Alla prima vera occasione in porta da parte degli ospiti, Belotti tira in porta, conclusione che viene mandata in calcio d’angolo. Sul corner Handanovic aspetta solo una presa facile ma incredibilmente “cicca” l’intervento e praticamente la passa a Belotti che insacca lo 0-1. Inter 0-1 Torino (Belotti) scores after being gifted a goal by Handanovic pic.twitter.com/mYgQomFCxt — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) July 13, 2020 Papera Handanovic – incredibile errore ... Leggi su giornal

Pistogolblasta2 : Anche la papera di #Handanovic mi sembra un evidente errore tattico di #Conte. #InterTorino #SerieA #SerieATIM - CalcioWeb : Papera #Handanovic, clamoroso errore del portiere e Torino in vantaggio [VIDEO] - - fc_interamala : Papera di Handanovic, colpa di Antonio Conte . - Neer01 : Sicuramente l'Inter riuscirà a ribaltare il risultato, ma credo che sulla papera di Handanovic ci sia lo zampino di… - lovingkiedis : La papera di Handanovic. #InterTorino -

Ultime Notizie dalla rete : Papera Handanovic Inter-Torino 0-1 La Diretta papera di Handanovic, vantaggio di Belotti Il Messaggero Inter-Torino 0-0 La Diretta Brozovic pericoloso, Sirigu mette in angolo

SEGUI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: INTER: (3-4-1-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Lautaro, Sanchez. All. Conte TORINO: (3-4-2-1) Sirigu; ...

Qualche intoppo di troppo per l'Inter nei match casalinghi disputati nel campionato in corso: 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte non sono un tabellino di marcia che non consente di comandare la class ...

