“Next generation Eu: è essenziale che il Consiglio europeo dica sì”, ribadisce Conte da Berlino (Di lunedì 13 luglio 2020) Nell’ambito del ‘tour promozionale’ a sostegno del Recovery Plan che il presidente del Consiglio sta portando avanti nelle principali capitali europee, oggi è stata la volta della ‘ostica’ Germania. Conte: “Germania ed Italia, paesi da sempre legati” Subito, come da galateo, i dovuti complimenti alla ‘padrona di casa‘: “permettetemi di ringraziare ancora una volta Angela Merkel perché il dialogo tra Italia e Germania è sempre molto intenso e lo dobbiamo anche al fatto che i nostri Paesi tradizionalmente sono molto legati, le economie sono molto integrate. Ringrazio la cancelliera Merkel e la Germania per l’aiuto che ci è stato offerto, per il sostegno morale e concreto“. “Oggi lo scambio italo tedesco – ha proseguito il premier ... Leggi su italiasera

ProfiloAndrea : RT @Black300Joe: La RISPOSTA al NEXT GENERATION UE secondo @GiuseppeConte è BENE CHE ABBIA LE CONDIZIONALITÀ. Però @GiuseppeConteIT non… - italiaserait : “Next generation Eu: è essenziale che il Consiglio europeo dica sì”, ribadisce Conte da Berlino - SaiMadh20372319 : #AdvanceHBDPawaKalyan Na social test book lo fascism gurinchi vinna racism gurinchi vinna kani next gene… - dileguossi : RT @Black300Joe: La RISPOSTA al NEXT GENERATION UE secondo @GiuseppeConte è BENE CHE ABBIA LE CONDIZIONALITÀ. Però @GiuseppeConteIT non… - Black300Joe : La RISPOSTA al NEXT GENERATION UE secondo @GiuseppeConte è BENE CHE ABBIA LE CONDIZIONALITÀ. Però… -

Ultime Notizie dalla rete : “Next generation Le Regioni chiedono agli Stati membri più collaborazione territoriale per l'adozione del piano di ripresa UE Policymakermag