Milan, la rabbia di Ibrahimovic non turba Pioli: “un giocatore quando esce non deve mai essere contento” (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ terminato il ciclo terribile per il Milan, riuscito a conquistare ben 7 punti su 9 contro Lazio, Juventus e Napoli. Foto Getty / Francesco PecoraroPrestazione solide quelle messe in mostra dai rossoneri, apparsi tonici e determinati anche al San Paolo. Elementi che fanno sorridere Stefano Pioli, intervenuto nel post gara a Sky Sport per esprimere le proprie sensazioni: “in queste partite abbiamo dimostrato di essere all’altezza e di essere in grado di stare sempre dentro la partita, sono sempre stato convinto della qualità della mia squadra. Per costruire una filosofia di gioco ci vuole tempo e lavoriamo insieme da troppo poco tempo, abbastanza però per diventare squadra. I ragazzi sono stravolti, ma dobbiamo stringere i denti e andare avanti. Ibrahimovic? ... Leggi su sportfair

