Medico ubriaco centra ambulanza col monopattino | incidente a Rimini

RIMINI – Era l'1.30 della notte tra sabato e domenica, a Rimini, e gli operatori sanitari, da poco giunti con un'autoambulanza stavano soccorrendo un ragazzo caduto sull'asfalto con il suo monopattino. Ma mentre il giovane veniva medicato all'interno del mezzo si è sentito un tonfo sordo. Rumore provocato da un altro conducente di monopattino elettrico che aveva battuto con il gomito proprio contro l'autoambulanza parcheggiata. Ai successivi controlli da parte della Polizia locale, l'uomo, tra l'altro un medico in vacanza, veniva pizzicato con un tasso alcolemico di 1,86, quasi il quadruplo del limite consentito. Per il giovane medico niente ritiro della patente, ma una denuncia per guida in stato di ebbrezza, con conseguente segnalazione in Prefettura.

