Marica Pellegrinelli dimentica in fretta Charley Vezza e frequenta un uomo molto affascinante, c’è del tenero? (Di lunedì 13 luglio 2020) Marica Pellegrinelli, l’ex di Eros Ramazzotti, sembra stia iniziando una nuova frequentazione con un uomo famosissimo. La bellissima e giovanissima modella, dopo l’addio tormentato con Charley Vezza e la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, sembrava avesse deciso di rimanere single per tutta l’estate. Ma dopo un presunto flirt con il modello Paul Ferrari, conosciuto durante un provino, Marica Pellegrinelli è stata “paparazzata” accanto a un uomo bellissimo, molto affascinante ed un ex calciatore. Si tratta del bomber Marco Borriello anche lui single dopo la fine della sua storia con Sofia Resing, modella brasiliana. Marica E EROS ... Leggi su baritalianews

