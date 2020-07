Mappa tutele cassa integrazione: ecco cosa prevede il dl rilancio (Di lunedì 13 luglio 2020) Mappa tutele cassa integrazione: ecco cosa prevede il dl rilancio Con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 l’Inps ha fornito le informazioni legate alle nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario, cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Con tale circolare l’Inps recepisce di fatto l’impianto normativo delle integrazioni salariali determinate dal Covid-19 e contenute nel Decreto Legge rilancio. L’originario decreto del 19 maggio ha infatti portato delle modifiche all’impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali collegate alla sospensione o riduzione dell’attività ... Leggi su termometropolitico

Con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 l'Inps ha fornito le informazioni legate alle nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario, cassa ...