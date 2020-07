Manchester City, via la squalifica: giocherà nelle Coppe (Di lunedì 13 luglio 2020) Come volevasi dimostrare. La Corte di Arbitrato dello Sport di Losannna ha accolto l'appello del Manchester City, togliendo il bando di due anni dalle Coppe europee per violazione delle nome sul fair ... Leggi su leggo

AntoVitiello : Il Tas ribalta la sentenza Uefa sull'esclusione del Manchester City, la squadra di Guardiola potrà partecipare alle competizioni Uefa. - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Revocati i 2 anni di squalifica Champions al Manchester City, pena tramutata in 10 milioni di € di multa - SkySport : Manchester City, la decisione sulla squalifica in Champions - zazoomblog : Manchester City tolti due anni di squalifica: potrà partecipare alla prossima Champions - #Manchester #tolti… - jordantorrestag : RT @CrfZoares: @cornetaeuropa Imagens do Manchester City negociando com a UEFA. -