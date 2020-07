L’Università del Sannio si conferma penultima in Italia tra i piccoli atenei (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non perde né guadagna posizioni l’Università degli studi del Sannio nella classifica Censis sui piccoli atenei Italiani. L’UniSannio risulta essere penultima (come lo scorso anno) nella graduatoria, seguita soltanto dall’Università degli studi del Molise. La classifica dei piccoli atenei resa nota dal Censis nelle ultime ore vede al comando Camerino con 93.5 punti, seguita da Reggio Calabria (83.8) e Foggia (83.7). Per l’Università del Sannio, abbondantemente distante dal podio, la media tra Borse, Comunicazione e servizi digitali, internazionalizzazione, servizi, strutture e occupabilità conduce al poco invidiabile punteggio ... Leggi su anteprima24

