Lucifer: rilasciato il trailer della prossima stagione in arrivo ad agosto (Di lunedì 13 luglio 2020) Lucifer: il prossimo 21 agosto arriverà su Netflix la quinta stagione. rilasciato pochi minuti fa il trailer dei primi 8 episodi Lucifer: rilasciato pochi minuti fa il trailer della quinta stagione che arriverà su Netflix il prossimo 21 agosto. Come per altre produzioni Netflix, anche Lucifer vedrà una quinta stagione divisa in due. Il mese prossimo infatti verranno rilasciati solo i primi 8 episodi. Inizialmente si pensava anche che questa potesse essere l’ultima stagione, ma Lucifer è stata confermata per una sesta stagione e l’amato diavolo potrebbe accompagnarci per almeno ... Leggi su zon

Think_movies : “Lucifer 5”: rilasciato finalmente il Trailer Ufficiale dell’attesa quinta stagione! - _DrCommodore : Lucifer, rilasciato il trailer della quinta stagione - - _diana87 : Fatemi capire, quindi Netflix portoghese ha rilasciato il trailer e poi l'ha subito cancellato. Settimane fa, era a… - LuMorningstarX : ALLORA NETFLIX PORTUGAL HA RILASCIATO IL TRAILER E POI LO HA CANCELLATO IO COSA DEVO PENSARE #Lucifer -